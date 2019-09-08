نجم الاهلي السعودي يكشف حقيقة خروجه من الفريق بسبب هجوم الجماهير

كشف سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق أهلي جدة، كواليس مغادرته لصفوف “الراقي”، في مباراة ضمك الودية الأخيرة، على خلفية تعرضه لهجوم جماهيري.



وحقق الأهلي الفوز على نظيره ضمك، مساء أمس السبت، بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، على ملعب “الأمير محمد العبدالله الفيصل”.



وافتتح ضمك أهداف المباراة في وقت مبكر، قبل أن يدرك الأهلي التعادل بهدف مصطفى بصاص، وتمكن دجانيني تافاريس من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 70.



وترددت أنباء عن خروج المولد من مواجهة ضمك الودية، بعد تعرضه لهجوم شديد ومتواصل من قبل جماهير الأهلي الحاضرة في المدرجات، مما دفعه لطلب التغيير من المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وخرج اللاعب من الملعب غاضبًا.



