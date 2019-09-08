"الإحصاء": ارتفاع صادرات مصر من الكهرباء لـ3.4 مليون دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية ارتفعت خلال عام إلي 3.4 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019، مقابل 1.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار خلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلي أن إجمالي الصادرات المصرية من الكهرباء خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بلغت 3.4 مليون دولار، مقارنة بـ7.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.2 مليون دولار.



يشار إلي أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلي 15.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 14.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 304.5 مليون دولار خلال عام.