السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات لجونسون من مواجهة عقوبة بالسجن إذا رفض تأجيل "بريكست"

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:30 م
جونسون
جونسون
أ ش أ
طباعة
حذّر خبراء قانون بريطانيون، رئيس الوزراء بوريس جونسون من إمكانية أن يواجه عقوبة بالسجن إذا خالف قرار البرلمان بطلب تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لـ31 يناير المقبل حال عدم الوصول لاتفاق قبل نهاية الشهر القادم، وهو الموعد الذي يقول جونسون إنه سينفّذ فيه الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق.

وردا على تصريح منسوب لجونسون قال فيه إنه سيرفض طلب تمديد جديد لإتمام "بريكست" رغم قرار البرلمان، قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين اليوم السبت: "نحن في منطقة غير اعتيادية تماما حيث يقول رئيس الوزراء إنه فوق القانون"، حسب ما نقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية.

وأضاف كوربين - في إشارة للحكومة - "إنهم يجهزّون للفوضى. أفضل شيء بإمكانهم فعله هو التأكد حقا من التزامه بقرار البرلمان، الذي مرر قانونا جديدا لمنع الانهيار والخروج في 31 أكتوبر، والتمديد لثلاثة أشهر أخرى من أجل أن تكون هناك مفاوضات معقولة مع الاتحاد الأوروبي. أي رئيس وزراء عاقل سيفعل ذلك".

وصوّت مجلس اللوردات البريطاني - بالأغلبية، الأربعاء الماضي - لصالح مشروع قرار يُلزم الحكومة بأن تطلب من الاتحاد الأوروبي مهلة لثلاثة أشهر إضافية للتفاوض على اتفاق "بريكست" إذا لم تقدم الحكومة للبرلمان أي اتفاق قبل 31 أكتوبر، الموعد النهائي المحدد حتى الآن للخروج نهائيا من الاتحاد الأوروبي. وشهد التصويت انضمام عدد من نوب حزب المحافظين إلى نواب المعارضة في قرارهم. وتبنّى مجلس اللوردات، أمس، القرار نفسه، ومن المفترض أن يُصبح قانونا، الإثنين المقبل.

ويرفض جونسون تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على أساس أن ذلك سيضع "زمام الأمر في يد بروكسل وسيؤدي إلى المزيد من التأجيل والمزيد من الغموض"، وهو ما دفعه إلى طلب الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها للشعب حق اختيار من يمثله خلال المفاوضات مع بروكسل في قمة 17 أكتوبر المقبل، وهو ما رفضه البرلمان أيضا في جلسة الأربعاء الماضي، إلا أن كل ذلك لم يمنع رئيس الحكومة من التصريح بأنه سيرفض تأجيل "بريكست".

وحذّر خبراء قانونيون من أن جونسون قد يواجه عقوبة بالسجن إذا رفض الالتزام بقرار البرلمان. وقال اللورد ماكدونالد المدعي العام الأسبق إنه إذا رفض رئيس الوزراء طلب تمديد فإنه قد يُدان بانتهاك القانون، مضيفا أن ذلك قد ينتهي بسجنه.

بدوره، قال عضو البرلمان الاسكتلندي المحافظ وأستاذ القانون السابق آدم تومكينز إنه من الأفضل لجونسون أن يستقيل عن خرق القانون من خلال المضي قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بعد قرار المنع.. مصير أصحاب "التوك توك" بين البيع ولقمة العيش

منذ حوالي 11 ساعة

سفير القاهرة بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة عالم النووي المصري

منذ حوالي 16 ساعة

صراع جديد يشتعل بين "صلاح" و"مانى"

منذ يومين

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

ads

الصور

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

الأكثر قراءة

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

"90 دقيقة" يكشف دور الأردني "هاني دنديس" في الحرب على الناشرين المصريين

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

"بسبب تشابه أسماء".. كيف اكتشفت النيابة خيانة محمد مرسي بالصدفة؟

أيام زمان

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

الصحة

دراسة جديدة تكشف علاقة الصداع بالخرف

العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء بأشعة الليزر

اكتشاف التأثير السلبي للتدخين على النوم

دراسة جديدة تربط بين الإجهاد والمرض النفسي

الرئيس نيوز

طوارئ في أسوان بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بـ"الملاريا"

بالصور: استخراج "ملاعق وشِوك" من أمعاء مريض في المنصورة

134 مليون جنيه إيرادات "جمارك الدخان" بالقاهرة خلال أغسطس

بشري لموظفي الصناديق.. "التنظيم والإدارة": لهم الحق في الترقيات.. والتسويات "محل دراسة"

منوعات

عرض مجموعة من الأدوات الفلكية الأثرية بالمتحف الإسلامي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. غداً

مطعم يقدم وجبات من الحشرات فقط.. والسبب؟

نبات مبتكر يشكل ثورة في عالم الإضاءة

كشكول

انتهاء التنسيق الأثنين.. طلاب الأزهر يشتكون من تأخر الحصول على شهادة الثانوية

النزول بتنسيق التعليم الفني 10 درجات بالغربية

تعرف على الامتحانات الشفوية لطلاب الدراسات العليا بالأزهر لعام 2020

تعرف على شروط القبول بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش


زيت وسكر

استغاثة جماعية لمعلمات الأقصر ضد قرار مد الإنتداب

اكتشاف طبي جديد حيرجعك شباب.. التفاصيل!

“الري”: صرف حافز تميز للحاصلين على ماجستير و دكتوراه

انهاء أزمة 4 مصريات بالسعودية

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
المزيد

الثقافة

راكوتيس

الكاتبة:نجوى شعبان

فى المطعم الهندى

رقص

صفحتنا ع الفيس بوك