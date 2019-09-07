السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
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بسمة بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في مهرجان "تورنتو".. صور
السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:53 م
سناء إسماعيل
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الكلمات المفتاحية
مهرجان تورنتو
كندا
فيلم بعلم الوصول
بسمة
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