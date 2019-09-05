شهيرة لوزا تكشف سر "شخير" الرجل بصوت عالي أثناء النوم.. فيديو

قالت الدكتورة شهيرة لوزا، استشاري طب النوم، إن من 6% إلى 17% من الرجال تتوقف أنفاسهم أثناء النوم، وفقًا لدراسة طب النوم.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "انطلاق الدراسات المتخصصة في النوم بدأ منذ فترة الخمسينات عبر دراسة متغيرات فسيولوجية تحدث على مدار الوقت الذي يستغرق فيه الشخص خلال النوم عبر أجهزة بقياس التنفس ورسم المخ والقلب ودراسة العضلات".



وتابعت، أن 6% إلى 17% من الرجال تتوقف أنفاسهم أثناء النوم والعرض الوحيد أن الشخص يتوقف عن التنفس 10 ثواني ويحدث تباطؤ لضربات القلب ويستيقظ الشخص لمدة ثوان و"يُشخر" بصوت عالي ويأخذ نفس عميق ثم يعود للنوم.

