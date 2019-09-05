إياد نصار يكشف سر عدم نشر صور له مع زوجته.. فيديو

كشف الفنان الأردني إياد نصار، سر عدم نشر صور له مع زوجته عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا تحب الظهور الإعلامي.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، أنها لا تفضل نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أما بالنسبة له فهو لا يحب حالة الاستعراض فحبه لزوجته يجب أن يظل بينهما.



أما عن حرص بعض الفنانين علي عدم نشر صور لأولادهم فقال إن البعض لديه وجهة نظر ويخاف، ولكن الله هو الحامي، أما هو فيهتم بنشر صور لأولاده آدم وإيثار، وذلك لترضيتهم لأن هناك تنافسا بينهما دائمًا على التقاط صور معه.

