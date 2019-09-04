الأمطار توقف حفل صابر الرباعي في تونس بعد 10 دقائق.. فيديو

شهد حفل الفنان صابر الرباعي، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، في ختام جولة حفلاته موقفًا غريبًا من نوعه وذلك بسبب هطول الأمطار بشدة بعد بدء حفله بـ 10 دقائق فقط.



وتوقف صابر الرباعي، عن الغناء وظل يردد كلمة "يا رب"، مع الجمهور وبعد فترة انتظار زاد سقوط الأمطار وذلك وسط حضور جمهور كبير أصر على مواصلة الحفل وعدم مغادرته رغم الجو البارد والمطر الغزير.



وفي كواليس الحفل دعا صابر الرباعي، أن يتوقف سقوط المطر لمدة ساعتين فقط هي زمن حفله وبعدها يسقط كيفما شاء.



وحرص صابر الرباعي، على استكمال حفله مع ترديد الجمهور لاسمه وقدم خلاله باقة من أهم أغانيه.



