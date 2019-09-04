مصطفى الفقي: الديمقراطية البريطانية شرسة لا ترحم

تحدث الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، عن حرية الإعلام في بريطانيا وتناوله للخلافات الموجودة داخل مجلس العموم، مؤكدًا أن الصحفي له الحرية في إبداء رأيه.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، البريطانيين ليس لهم دستور مكتوب، ولذلك فهم يلتزمون بالعائدات، ووصف الديمقراطية البريطانية بأنها شرسة لا ترحم.



وأكد أن البريطانيين وصلوا إلى مرحلة لا يمكن مقارنتها في الحرية مع غيرهم وذلك لأن لديهم قدر كبير جدًا من المرونة والحرية والإبداع.



وعن اهتمام الشارع المصري بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قال، إن لدينا علاقة غير مكتوبة مع بريطانيا منذ وقت الاحتلال، فقد وقر في ذهن المواطنين أن الصناعة الإنجليزية مميزة.

