وزراء الباكستاني يبحث مع عبد الله بن زايد والجبير الأوضاع فى جامو وكشمير

التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مكتبه اليوم الأربعاء وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية عادل الجبير عقب وصولهما إلى العاصمة الباكتسانية.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة الناجمة إثر خطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير.



وونلقت الوكالة عن عمران خان قوله بأن خطوات الهند تعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أنها تشكل تهديدًا جادًا للأمن والسلام الإقليمي، وأضاف بأنه هذه مسئوولية المجتمع الدولي بأن يمنع الهند من الإجراءات غير القانونية والسياسات العدوانية، قائلا بأن السعودية والإمارات لديهما دور هام بهذا الصدد.



وشدد عمران على رفع حظر التجول في كشمير فورًا، وأعرب عمران خان عن مخاوفه حيال قيام الهند بتنفيذ عملية كاذبة لصرف انتباه المجتمع الدولي من فظائها في كشمير.



من جانبه أكد وزيرا خارجية المملكة والإمارات على الأهمية الاستراتيجية لعلاقات المملكة والإمارات مع باكستان، وأعربا عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني المتدهور في كشمير، وأشادا بجهود باكستان تجاه تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

