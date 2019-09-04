الذهب يرتفع 6 جنيهات.. وعيار"21" بـ 712 جنيهًا للجرام

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية، اليوم، بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 نحو 706 جنيهات للجرام دون مصنعية لدى محلات الصاغة حسبما أكد نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب نمو حجم الطلب العالمي عليه، حيث زاد سعر أوقية الذهب عالميا نحو14 حيث سجلت 1544 دولارا اليوم مقارنة بنحو 1529 دولارا أمس.



وتابع: أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤثر على متغيرات أسعار الذهب بشكل عام على مستوى العالم، وكذلك السوق المحلية، وأيضًا تدفع في اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا، ومن ثم تأثر أسعاره محليًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 612 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 712 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 813 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5696 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1544 دولارا.