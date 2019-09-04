تحذيرات أممية من اتساع دائرة العنف في ليبيا

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من توسعة دائرة العنف في ليبيا إلى مناطق جديدة، مشيرًا إلى أن قصف المطارات في ليبيا مسألة كارثية وعلى الأمم المتحدة إدانتها.



وصرح "سلامة" خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا تتضمن إحاطة من المبعوث الأممي، بأن هجوم الجيش الليبي على طرابلس أوقف العملية السياسية، قائلًا: "نحذر من توسع العنف في ليبيا إلى مناطق جديدة".



