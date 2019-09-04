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الثقافة

نادى أدب بورسعيد يناقش أعمال نجيب محفوظ

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:10 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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ضمن البرنامج الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بورسعيد، نظم نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر السيد منصور ندوة حول "الأعمال الروائية لأديب نوبل الكبير نجيب محفوظ" تناول خلالها الناقد أحمد رشاد حسانين السيرة الإبداعية الروائية لنجيب محفوظ بالنقد والتحليل.

كما أقامت المكتبة العامة لقصر ثقافة بورسعيد محاضرة بعنوان "مشاركة الشباب من أجل التنمية" ألقاها الدكتور توفيق خطاب أستاذ التنمية البشرية، بمكتبة حي الضواحي بإشراف نجاة زين الدين شرح خلالها مفهوم التنمية وضرب أمثلة ناجحة للشباب كي يقتدوا بها، مشددا على أهمية دعم المجتمع للشباب حتى يحقق طموحاته التي تعود بالتنمية على الوطن والمواطن.

قامت مكتبة طفل الأمل بعمل مجلة ربع ساعة "بنك المعلومات" نفذتها سمية عبد الرازق مع أطفال المكتبة وتناولت موضوعات "آيه ومعنى، هل تعلم، الهجرة المباركة، النيل الخالد، قناة السويس الجديدة، كيف نستقبل العام الدراسي الجديد، أنت والغذاء، فوائد الاستحمام ومزاياه، كيف تتنفس الحشرات".

بينما أقامت مكتبة طفل القوات المسلحة ورشة تعليم رسم للأطفال نفذتها سمر سمير، واستمرت مكتبة طفل بيت ثقافة تحسين الصحة في تنفيذ مسرحة لقصة "قميص الرجل الفقير" تأليف لوسي يعقوب ونفذتها سناء حمدان مع أطفال الدار.

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