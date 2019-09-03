الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف

أشاد الاتحاد الأوروبي بدور مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وأهمية رسالته في كشف زيف الجماعات المتطرفة الإرهابية.



وأكد منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرهوف - خلال زيارته مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الثلاثاء - أهمية تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب في أوروبا وتوحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.



من جانبه، استعرض الدكتور طارق شعبان المنسق العام لمرصد الأزهر، جهود المرصد وآليات العمل التي تقوم بها وحداته المختلفة، مشيرًا إلى أن آلية عمل المرصد تقوم على 3 خطوات هي "الرصد والمتابعة والرد"، عن طريق ترجمة وتحليل الأخبار والتقارير التي تصدر عن الجماعات الإرهابية باللغات الأجنبية، إلى جانب متابعة ما يصدر عن مراكز الأبحاث المعنية بدراسة التطرف، والرد عليها، بواسطة لجنة من أساتذة الأزهر.