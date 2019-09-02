نانسي عجرم: من لم ينجح في مصر فلن يستطيع النجاح في أي دولة

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا مؤخرًا لإطلاق إحدى ماركات العطور الشهيرة في مصر، وعبرت عن سعادتها الدائمة بوجودها في مصر.



وخلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا" قالت نانسي: "بحب مصر ودايما بفرح عندما يكون لدي حفل بها ودائمًا أقول من لم ينجح في مصر فلا يستطيع الوصل لكل الدول العربية".



واصطحبت نانسي خلال الحفل ابنتها إيلا معها في الحفل، وأكدت أن "الإنسان كل ما كبر بالعمر يظل لديه روح المرح والطفولة، وطبيعي لأن لديها 3 أطفال في سن قريب أن تكون معهم حتى تستطيع مواكبة أعمارهم".



وعن ميولهم الفنية أكدت نانسي أنه ولا واحدة منهن تفضل الفن، ولكن ابنتها إيلا تمتلك صوتًا حلوًا وتغني أغلب أغانيها مثل "شخبط شخابيط"، و"يا بنات"، موضحة أنه بسبب الانجاب هذا العام لم تستطع السفر لقضاء عطلة الصيف، برفقة بناتها وزوجها؛ وكذلك لارتباطها بعدة حفلات ومهرجانات.



وعبرت عن اشتياقها لبرنامج "آراب أيدول"، مؤكدة أن سبب حبها لبرنامج "ذا فويس كيدز"، هو لارتباطها الكثير بالأطفال، وأنها تجد نفسها معهم.



وأوضحت نانسي موقفها من المشاركة في عمل سينمائي قائلة: "إنها بعيدة عنها؛ لأنه لا يوجد لديها وقت كافي لذلك".