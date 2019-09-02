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رئيس جامعة سيناء: نهتم بالجانب التربوي والأكاديمي وتدريب الطلاب على أحدث التكنولوجيات

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:17 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، إن الجامعة يعرف عنها الجدية والالتزام والانضباط الأكاديمي، منوها إلى أن جامعة سيناء صدر لها قرار جمهوري بأن يكون لها فرعين في العريش بمحافظة شمال سيناء، وبالقنطرة في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجماعة تخطى عدد طلابها 10 آلاف طالب، مشيرا إلى أن الجامعة تهتم بالجانب الأكاديمي والجانب التربوي للطلاب، بالإضافة إلى التدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية.

وواصل أن طلاب كلية الإعلام بجامعة سيناء في الإسماعيلية تتاح لهم فرصة التدريب في قناة المحور.

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