"إفريقيا في عيون مصرية وسودانية".. معرض فني بمكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة يوم السبت القادم معرضا للفن التشكيلى والصور الفوتوغرافية بعنوان "أفريقيا في عيون مصرية وسودانية" بمكتبة مصر الجديدة، ويضم أكثر من 50 لوحة فنية للفنان المصرى أحمد بيرو والسودانى مظفر موسى، وذلك ضمن برنامج محدد تنظمه الجمعية بمشاركة كافة الدول الأفريقية في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وأشار الدكتور نبيل حلمى أمين عام الجمعية - في تصريح اليوم الإثنين - إلى أن المعرض يأتي من منطلق سعى الجمعية الدائم بمختلف صروحها الثقافية نحو تبادل الثقافات بين الدول الأفريقية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون معها ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها.



ومن جانبها، قالت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة "إن المعرض يستمر على مدى يومين، ويتضمن قسمين الأول: فن تشكيلى نتاج ورش الرسم بألوان الزيت والماء التي نظمتها المكتبة طوال شهور الصيف، ويضم 30 لوحة فنية لأكثر من 15 شابا مصريا نفذت تحت إشراف الفنان أحمد بيرو".

وأضافت أن القسم الثانى خاص بالصور الفوتوغرافية للفنان السودانى مظفر موسى، ويضم حوالى 20 صورة يوثق فيها ملامح من الحضارة الأفريقية وتراثها التاريخي.