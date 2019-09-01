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حوادث

مناظرة النيابة في قتل أمين شرطة الزمالك: 8 طعنات أسفرت عن الوفاة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:42 م
أمين شرطة الزمالك
أمين شرطة الزمالك
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في اتهام مريض نفسي بقتل أمين شرطة بمحيط نادى الجزيرة بمنطقة الزمالك.

وكشفت مناظرة النيابة عن أن أمين الشرطة تابع لإدارة المنشآت الخاصة ومعين حراسة بالمكان بجوار نادي الجزيرة منذ زمن وكان متواجد خدمة في المكان، وتبين أنه تلقى 8 طعنات نافذة بالجسم من المتهم تسببت في تهتك الكلى والكبد مما أسفرت عن نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة.

وتبين أن الطعنات استقرت في البطن والجنب الأيمن إلى جانب القدم ما تسببت في نزيف دموي وتوفي عقب نقله للمستشفى العام لإسعافه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير شامل بالاصابات التي لحقت به وسبب الوفاة، ثم تسليمه لذويه والتصريح بدفنه، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة، ومطابقته بالاصابات التي تعرض لها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بنادى الجزيرة والمنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث، وتفريغها وتتبع خط سير المتهم حتى وقوع الحادث، وإعداد تقرير بها، وكلفت رجال الأمن باستكمال تحرياتها حول المتهم وخلفيته والاستعلام عن سجله الجنائي والاجرامي، واستدعاء شهود العيان من القوة التأمينيه والمتواجدين بمكان الحادث لسماع أقوالهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أمس السبت، القبض على شخص طعن أمين شرطة بمحيط نادى الجزيرة بمنطقة الزمالك، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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