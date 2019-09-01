شاهد.. منة فضالي في كواليس "ماكو"

بدأ صناع فيلم "ماكو" تصوير مشاهدهم داخل الديكور المخصص للعمل بأحد ستوديوهات المريوطية، استعدادًا لطرحه خلال موسم منتصف العام الدراسي المقبل.



وشاركت الفنانة منة فضالي الصور الأولى لها من داخل كواليس تصوير الفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وكشفت عن اسم شخصيتها حيث تدعى "منال"، وعلقت على الصور قائلة: "أولى أيام تصوير فيلمي الجديد".



العمل بطولة السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.



"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ مليء بالذكريات.