براكين تستعد للثوران

أطلق بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا بروسيا عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 10 كلم فوق سطح البحر، ويحذر الخبراء من ثوران جديد لبركان سترومبولي في إيطاليا.



فقد لاحظ الخبراء استمرار نمو قبة الصهارة في بركان شيفيلوتش، وازدياد نشاطه الدخاني وقذف الحمم البركانية. لذلك يعتبر خطرا على تحليق الطائرات، فدخول دقائق الرماد البركاني التي قطرها 2 ملم في محركات الطائرة يمكن أن يسبب خللا فيها. بحسب وكالة "تاس".



البركان شيفيلوتش- هو بركان نشط يقع في أقصى شمال كامتشاتكا، ويبلغ ارتفاعه 3283 مترا، يبعد عن بلدة كلوتشي 50 كيلومترا و450 كيلومترا عن مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.



ومن جانب آخر حذر خبراء الزلازل في إيطاليا من احتمال حدوث ثوران جديد لبركان سترومبولي، حيث رصدوا وقوع انفجار شديد، نتج عنه انبعاث عمود من الرماد البركاني والرمال وحمم بركانية تسببت باندلاع الحرائق على سفحه، ويقوم رجال الإطفاء بإخماها.



وتشير وسائل الاعلام المحلية، إلى أن هذا الانفجار تسبب في حالة فوضى وذعر بين السياح، وفوجئوا بتساقط الرماد وحصى صغيرة فوق رؤوسهم من السماء. عموما لم يصب أحد منهم ومن السكان المحليين بأذى نتيجة ذلك.