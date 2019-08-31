الذهب يسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالى

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود أسواق الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما دفعت المخاوف من ركود عالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1520.39 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول، لكنه ينهي الشهر على مكاسب بحوالي 7.5 بالمئة.



وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1529.40 دولار للأوقية.



وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة إن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين على اتصال فعال بعد يوم من مناقشة الجانبين الجولة القادمة من مفاوضات التجارة المباشرة التي ستعقد في سبتمبر.