الوصل الإماراتي يٌقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

أقصى فريق الوصل الاماراتي فريق "الهلال" السوداني، من البطولة العربية، بعد لقاء جمعهما الليلة، ضمن مباريات ذهاب دور الـ (32) من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على ملعب أم درمان في ولاية الخرطوم.

وانتهت مباراة الإياب بفوز فريق "الهلال" بهدفين مقابل هدف، ما منح "الوصل" تذكرة التأهل لدور الـ 16 من البطولة، كونه كان فاز في مباراة الإياب بهدفين مقابل لا شيئ.

وشهد ملعب المباراة أحداث شغب أثناء وبعد المباراة، ففور تسجيل البرازيلي ليما هدف الوصل الوحيد، قبل نهاية المباراة، اقتحم أحد المشجعين الملعب، وبعد أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، رشق مشجعون الملعب بالحجارة، ما دفع قوات الأمن إلى فرض طوق حول اللاعبين وطاقم التحكيم، وإخراجهم من الملعب تحت حراسة أمنية.