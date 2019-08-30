لايبزيج يهزم بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية ويتصدر الدوري الألماني

فاز لايبزيج على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بروسيا بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم بوندسليجا.



أحرز أهداف لايبزيج تيمو فيرنير (هاتريك) في الدقائق، 38، و47، و94، وسجل هدف بروسيا بريل إيمبولو في الدقيقة 91 من عمر المباراة.



وارتفع بهذا الفوز رصيد لايبزيج إلى 9 نقاط متصدرا المسابقة، وتجمد رصيد بروسيا مونشنجلادباخ عند 4 نقاط في المركز السابع.