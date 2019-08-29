الفنان أصيل أبو بكر يبكي على المسرح بعد الغناء لوالده (فيديو)

أحيا الفنان السعودي أصيل أبو بكر، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات السودة، على مسرح طلال مداح، بقرية المفتاحة بأبها في السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.



وقدم أصيل أبو بكر، عدد من أهم أغانيه التي اشتهر بها خلال مشواره الفني والتي تجمع بين القديم والحديث.



وخلال الحفل قدم أغنية "يا طير يا ضاوي"، لوالده الفنان الراحل أبو بكر سالم، ولكنه لم يتمالك نفسه ودخل في نوبة بكاء على المسرح، وحاول إخفاء دموعه عن الجمهور الذي قابل موقفه بالتصفيق الشديد.



يذكر أن الفنان السعودي أبو بكر سالم، توفي في الرياض بالسعودية يوم الأحد 10 ديسمبر 2017 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 78 عامًا.

