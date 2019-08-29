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اقتصاد

الين يرتفع إلى أعلى مستوياته خلال الشهر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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صعد الين اليوم الخميس متجه التسجيل أكبر زيادة شهرية له منذ مايو مع استمرار العزوف عن المخاطرة في ظل تشكك المستثمرين في احتمال تحقيق تقدم في وقت قريب فيما يتعلق بالحرب التجارية.

وقالت إستر ماريا رايخلت، محللة الصرف الأجنبي في كومرتس بنك"مازال المستثمرون قلقين إزاء الحرب التجارية ولا يوجد تفاؤل يذكر بأننا سنرى تقدما كبيرا في المفاوضات".

وارتفع الين 0.2 بالمئة إلى 105.83 ين للدولار.

ومن المنتظر أن يسجل زيادة 2.5 بالمئة على مدار الشهر، مما يجعله متجها لتحقيق أكبر زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.

وظلت الأنظار مسلطة على الجنيه الاسترليني بعدما أدى اعتزام رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان إلى تنامي فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتراجعت العملة البريطانية ربعا بالمئة إلى 1.2183 دولار، لتقترب من أدنى مستوى لشهر يناير 2017 المسجل عند أقل من 1.2015 دولار.

وتراجع السعر الفوري لليوان في الصين قليلا، مواصلا خسائره للجلسة الحادية عشرة على التوالي، لكن تحديد سعر قطع أقوى من المتوقع من البنك المركزي ساعد في منع مزيد من الخسائر.

ومقابل سلة من العملات، ظل مؤشر الدولار ثابتا عند حوالي 98.190 وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6318 دولار أمريكي بعد تسجيله أقل مستوى منذ سبتمبر 2015 عند 0.6311 دولار.

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