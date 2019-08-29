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رياضة

أمريكا تدرس إصدار سندات لآجال طويلة جدا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:30 ص
جريدة الدستور
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قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، الأربعاء، إن احتمال إصدار سندات أمريكية لآجال طويلة جدا هو أمر "قيد دراسة جدية للغاية" من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف منوتشين، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، "إذا كانت الظروف مناسبة، عندئذ أتوقع أننا سنستغل الاقتراض الطويل الأجل وننجز ذلك".

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأربعاء، وسجلت عوائد السندات لأجل 30 عاما أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما أذكت مخاوف من ركود محتمل وتوترات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الطلب القوي على الدين الحكومي المنخفض المخاطر.

ويزداد انقلاب منحنى العائد الأمريكي الذي فيه تكون عوائد السندات القصيرة الأجل أعلى من السندات الطويلة الأجل، وهو ما يثير أيضا قلق المستثمرين لأن انقلاب منحنى العائد غالبا ما يسبق ركودا.

وعمد المستثمرون أيضا إلى زيادة حيازاتهم للاستثمار الآمن من سندات الخزانة مع سعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تقييد فرصة البرلمان لعرقلة خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي بتعليق انعقاد مجلس العموم لنحو شهر، بدءا من منتصف سبتمبر المقبل.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما في أواخر التعاملات اليوم الأربعاء 1.939%، منخفضة 2.2 نقطة أساس عن مستوياتها في أواخر التعاملات الثلاثاء.

وفي وقت سابق الأربعاء سجلت أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.905%.

وعوائد السندات لأجل 30 عاما أقل من عوائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث منذ عام 2007.

وبالنسبة لبقية منحنى العائد، اتسعت الفارق بين عوائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر عن عوائد السندات لأجل 10 أعوام إلى ما يصل إلى 55 نقطة أساس وهو مستوى لم تشهده منذ مارس 2007.

وزادت علاوة عوائد السندات لأجل عامين عن عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما يصل الى 6.5 نقطة أساس، وفقا لبيانات رفينيتيف وتريدويب.

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