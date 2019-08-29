انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا لأدنى مستوى

هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأربعاء، وسجلت عوائد السندات لأجل 30 عاما أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما أذكت مخاوف من ركود محتمل والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، طلبا قويا على الدين الحكومي المنخفض المخاطر.



ويزداد انقلاب منحنى العائد الأمريكي الذي فيه تكون عوائد السندات القصيرة الأجل أعلى من السندات الطويلة الأجل، وهو ما يثير أيضا قلق المستثمرين لأن انقلاب منحنى العائد غالبا ما يسبق ركودا.



وعمد المستثمرون أيضا إلى زيادة حيازاتهم للاستثمار الآمن من سندات الخزانة، مع سعي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تقييد فرصة البرلمان لعرقلة خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي، بتعليق انعقاد مجلس العموم لنحو شهر، بدءا من منتصف سبتمبر المقبل.



وارتدت أسعار سندات الخزانة عن مكاسبها مع صعود بورصة وول ستريت بعد تعافيها من خسائرها الأولية.



وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما في أواخر التعاملات اليوم الأربعاء 1.939%، منخفضة 2.2 نقطة أساس عن مستوياتها في أواخر التعاملات الثلاثاء.



وفي وقت سابق الأربعاء سجلت أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.905%.



وعوائد السندات لأجل 30 عاما أقل من عوائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، وهو ما لم يحدث منذ عام 2007.



وبالنسبة لبقية منحنى العائد، اتسع الفارق بين عوائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر عن عوائد السندات لأجل 10 أعوام إلى ما يصل إلى 55 نقطة أساس، وهو مستوى لم تشهده منذ مارس 2007.



وزادت علاوة عوائد السندات لأجل عامين عن عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما يصل الى 6.5 نقطة أساس، وفقا لبيانات رفينيتيف وتريدويب.



وطرحت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الجاري، كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 213 مليار دولار.