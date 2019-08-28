صلاح عبدالله أول من كتب أغنية عن "الحمار" منذ 28 عامًا

كشف الفنان صلاح عبدالله، للمرة الأولى عن أغنية "الحمار"، التي كتبها منذ 28 عامًا، وغناها الفنان سيد زيان، في مسرحية "العسكري الأخضر".



ونشر صلاح عبدالله، مقطع فيديو للأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلًا: "الحمار كتبتها من ٢٨ سنة وكنت نسيتها خالص والحبايب فكروني بيها العسكري الأخضر أحمد الإبياري حسن عبدالسلام حسن إش إش".



"العسكري الأخضر"، من بطولة سيد زيان، وهياتم، وفؤاد خليل، ومحمد هنيدي، وحنان شوقي، وعادل أمين، وحلمي شفيق، وهند عاكف، وهي من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج حسن عبدالسلام.



🤣الحمار🤣(١)كتبتها من٢٨سنة وكنت نسيتها خالص والحبايب فكروني بيها

العسكري الأخضر أحمد الإبياري حسن عبدالسلام حسن إش إش pic.twitter.com/ieAhiAeNAa — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) August 28, 2019