حي دار السلام يجري حملة رفع إشغالات ونظافة مكبرة

أجرى حي دار السلام حملة نظافة ورفع الإشغالات والتراكمات للقمامة ورفع الباعة الجائلين من شوارع الفيوم - شارع 9 - مصر حلوان الزراعي - وأمام محطة مترو دار السلام.



وقام الحي بإزالة إشغالات المقاهي والمحلات من الشوارع، على أنه جاري استمرار الحملات على الفترتين حسب تكليفات محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد.



تمت الأعمال بمشاركة هيئة النظافة ومسؤلي المتابعة الميدانية وإشراف عميد طارق اليمني رئيس حي دار السلام.



كان شدد محافظ القاهرة على استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية، وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الحواجز الحديدية وتحقيق السيولة المرورية المنشودة.