الكويت وباكستان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، تطورات الأوضاع في المنطقة.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية الكويتي ظهر اليوم الأربعاء، من نظيره الباكستاني، وتناولا خلاله أيضا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.



كما بحث الوزيران عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

