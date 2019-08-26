هيرنانديز: أريد الفوز بكل شيء مع البايرن

كشف المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز سر انضمامه إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.



وخلال مقابلة مع صحيفة "tz" الألمانية، قال هيرنانديز: "أنا سعيد للغاية هنا، لا سيما بعد التعافي من الإصابة التي أبعدتني طويلًا عن الملاعب، لكني خضت مباراتي الأولى مع الفريق من البداية، وآمل أن أستمر على هذا النحو".



وأضاف: "لدي تعطش دائم للنجاح منذ يومي الأول، وهذا بالضبط ما أتطلع إليه، فأنا أريد الفوز بكل شيء مع بايرن، ولهذا السبب جئت إلى هنا".



واختتم: "الموسم بدأ للتو، وأتمنى أن نواصل المنافسة على الألقاب حتى النهاية، فبايرن من بين أكبر 5 أندية في العالم".



يذكر أن هيرنانديز شارك أساسيًا لأول مرة مع بايرن ميونخ خلال فوز فريقه على شالكه بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، في الجولة الثانية من الدوري الألماني.