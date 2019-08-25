كاظم الساهر يختار بلدًا عربيًا لإقامة حفل زفاف نجله

اختار النجم العراقي كاظم الساهر، المغرب، لإقامة حفل زفاف نجله "عمر"، وذلك في الـ 30 من شهر أغسطس الجاري.



واختار عمر أن يسكن برفقة عروسه بأحد المنازل القريبة من قصر والده بالمغرب، إذ إنه رفض الإقامة معه بعد الزواج، نظرًا لنية كاظم الزواج قريبا من خطيبته التونسية سارة بعد الانتهاء من تعاقداته الفنية، حيث يعتزم الحصول على إجازة زواج طويلة، وذلك بحسب ما أعلنته إحدى المجلات الخليجية.



يذكر أن عمر هو الابن الأصغر لكاظم الساهر قد احتفل بخطبته خلال شهر مارس الماضي، على الطبيبة المغربية من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش.