رسالة الإمارات بشأن التحالف: "السعودية هي من تقرر استمرارنا"

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، أهمية التحالف بين المملكة العربية السعودية والإمارات في ظل التحديات الراهنة وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، مشددًا على أن الرياض هي التي تقرر بقاء الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من عدمه.



وقال "قرقاش" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح".



وأضاف: "مشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين، واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".



وتابع: "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة، فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه"، موضحًا: "ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولًا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".