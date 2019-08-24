أحمد موسى: قمة السبع ستكون بلا بيان صحفي بسبب ترامب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن فرنسا تشهد تأهبا أمنيا استعدادا لانطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع خاصة بعد اعتقال السلطات الفرنسية 7 أشخاص كانوا يخططون للقيام بأعمال شغب في هذه المنطقة والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين هذه القمة التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فرنسا اختارت مدينة بياريتس في جنوب غرب فرنسا لاستضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع التي تعتبر منتجعا للملوك والأثرياء في تلك المدينة الساحلية.



وتابع، أن مدينة بياريتس من السهل السيطرة عليها أمنيا كونها بعيدة عن العاصمة الفرنسية باريس والتي يتم تأمينها بنحو 15 ألف جندي.



وكشف "موسى" أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع لن يصدر عنها بيان صحفي كما هو العادة بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن النسخة السابقة من القمة التي أقيمت في كندا عندما صدر بيان صحفي حدثت مشاكل من ترامب ولم يكن سعيدا.



وأكد أن العنوان الرئيسي للقمة هي الإرهاب والتطرف والجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهة الشركات العالمية لرسائل التحريض الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

