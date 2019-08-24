قاسم عبدالكريم يستعد لإقامة ورشة إعلامية في مصر

يستعد الإعلامي والصحفي وعضو نقابة الصحفيين العرب قاسم عبدالكريم، لعمل ورشة إعلامية لصغار الإعلاميين العرب، والتي تهدف إلى تأهيل عدد من الخريجين لفنون وشكل الإعلام والتقديم والإعداد وكيفية صنع المحتوي.



وقال قاسم عبدالكريم في تصريحات له اليوم، إنه يستعد للعمل على الورشة في عدد من الدول العربية، وذلك بالتعاون مع إعلاميين كبار، مشيرا إلى أنه سوف يبدأ جولة من مصر بالإضافة لعدد من الدول العربية.



وأوضح قاسم عبدالكريم، أن اختيار البداية كان لمصر لأنها بلد الإعلام، مشيرا إلى أن هناك كثير من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة والخاصة بتلك الورشة.



