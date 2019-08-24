برلماني روسي: موسكو تطرح سياسة واشنطن في مجال التسلح أمام الأوروبيين

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما " الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن موسكو تعتزم إثارة ما أسماها "السياسة العدوانية " الأمريكية لتدمير نظام الحد من الأسلحة، خلال جلسات "الخريف " المقبل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.



وأضاف سلوتسكي - في تصريح صحفي اليوم السبت، أن روسيا دعت دائما إلى تعزيز الاستقرار والأمن العالميين، وأنها تدافع عن ذلك باستمرار.



وأشار إلى أنه يتعين على البرلمانيين الأوروبيين إعلان موقفهم بقوة، وبذل قصارى جهدهم لمنع حدوث أزمة صواريخ أخرى، مجددا الاتهام إلى واشنطن بالمسئولية عن إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.



وأوضح أن التجارب الأمريكية التي أجريت في 18 أغسطس الجاري على صاروخ أرضي "مجنح " يصل مداه إلى أكثر من خمسمائة كيلومتر تثبت بشكل لا لبس فيه الانتهاك المستمر من قبل الجانب الأمريكي لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، لافتا إلى أن واشنطن خططت منذ فترة لتدمير المعاهدة المذكورة لضمان تفوقها العسكري.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الإثنين الماضي عن تجربة إطلاق صاروخ "مجنح " يزيد مداه على خمسمائة كيلومتر، وذلك لأول مرة منذ انسحابها من معاهدة الصواريخ في الثاني من أغسطس الجاري.