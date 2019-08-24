ارتفاع حصيلة انفجار سوق المسيب بالعراق إلى 39 مصابا

قال مصدر أمني في محافظة بابل العراقية إن حصيلة تفجير المسيب ارتفعت إلى 39 مصابا.



ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "حصيلة تفجير دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بمحافظة بابل ارتفعت الى 39 مصابا".



وأضاف المصدر، أنه جرى نقل "المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وفي وقت سابق، قالت مصادر في قيادة شرطة بابل إن عبوه ناسفة مزروعة بدراجه نارية انفجرت في سوق منطقة المسيب.



يأتي هذا في الوقت الذي نجحت فيه القوات الحكومية العراقية من إسقاط العديد من البؤر الارهابية الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي والتي تعمل على استحياء بغير كامل طاقتها في العراق.