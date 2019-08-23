وفاة حاجة من أسوان بالحرم ودفنها هناك

توفيت، اليوم الجمعة، الحاجة صبرية حسين حامد، التابعة لبعثة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان، في أثناء دخولها للمسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة، حيث إنها تقيم بمركز دراو، وتبلغ من العمر 74 عامًا.



ومن ناحيته قال الأحمدى الوكيل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه تابع إنهاء كل الإجراءات المطلوبة لدفن الحاجة صبرية حسين حامد شريف، 74 عاما، في مدافن الشرائع بمكة المكرمة والتي توفيت، اليوم، في أثناء دخولها للمسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة.



وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إلى أن الحاجة صبرية قامت بأداء مناسك الحج لبيت الله الحرام لهذا العام ضمن بعثة حجاج الجمعيات الأهلية، وهي من مركز دراو، وقد قامت البعثة الإشرافية المرافقة والتابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجميع الإجراءات المطلوبة.



وأوضح الوكيل، أن جميع حجاج محافظة أسوان بخير وجار تفويجهم للمدينة المنورة ثم سيتم تنظيم رحلة عودتهم لأسوان من خلال الطيران على الرحلة رقم 6336، والتى ستصل الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء القادم 28 أغسطس الجارى مطار أسوان الدولي.



وتابع، أنه يتم تجهيز 5 أتوبيسات سياحية لاستقبال الحجاج بمطار أسوان الدولي منهم عدد 2 أتوبيس سيقومان بنقل حجاج مركز إدفو إحداهما على الطريق الزراعى أسوان القاهرة، والآخر على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، كما سيتم نقل حجاج مركزي كوم أمبو ودراو بأتوبيس على الطريق الزراعى، فيما سيتم نقل حجاج مركز ومدينة أسوان من خلال عدد 2 أتوبيس.