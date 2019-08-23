"الاس": ريال مدريد يقترب بشدة من ضم نيمار إلى صفوفه
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:18 م
وكالاتطباعة
ركزت صحيفة الاس الإسبانية علي أقتراب الملكي نادي ريال مدريد من ضم راقص السبا نيمار إلى صفوفه، وتؤكد إدارة الفريق إلي أن الصبر هو مفتاح لضمه إلي السانتياجو بيرنابيو،
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الفريق المدريدي يعتبر أنه في مكان أفضل للحصول على خدمات البارزيلي نيمارمن منافسه الأول في الدوري الإسباني وفريقه السابق نادي برشلونة.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة يتفاوض مع اللاعب البرازيلي بشكل يومي، وأن قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يتواصل مع اللاعب بشكل يومي، وهو يضغط عليه من اجل العودة إلى الكامب نو بجميع الطرق الممكنة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الفريق المدريدي يعتبر أنه في مكان أفضل للحصول على خدمات البارزيلي نيمارمن منافسه الأول في الدوري الإسباني وفريقه السابق نادي برشلونة.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة يتفاوض مع اللاعب البرازيلي بشكل يومي، وأن قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي يتواصل مع اللاعب بشكل يومي، وهو يضغط عليه من اجل العودة إلى الكامب نو بجميع الطرق الممكنة.