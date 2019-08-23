"الاس": ريال مدريد يقترب بشدة من ضم نيمار إلى صفوفه

ركزت صحيفة ​الاس الإسبانية​ علي أقتراب الملكي نادي ريال مدريد من ضم راقص السبا نيمار إلى صفوفه، وتؤكد إدارة الفريق إلي أن الصبر هو مفتاح لضمه إلي ​السانتياجو بيرنابيو​،



وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الفريق المدريدي يعتبر أنه في مكان أفضل للحصول على خدمات البارزيلي نيمارمن منافسه الأول في ​الدوري الإسباني​ وفريقه السابق نادي ​برشلونة​.



وأكدت الصحيفة أن برشلونة يتفاوض مع اللاعب البرازيلي بشكل يومي، وأن قائد برشلونة الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ يتواصل مع اللاعب بشكل يومي، وهو يضغط عليه من اجل العودة إلى ​الكامب نو​ بجميع الطرق الممكنة.