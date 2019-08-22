رمضان عفيفى: هذا جزاء من ينفق فى سبيل الله

قال الشيخ رمضان عفيفي، الداعية الإسلامي، إن النفقة في سبيل الله، تكون ابتغاء مرضاة الله، مشيرًا إلى أن من يفعل هذا ليقول رضا الله فهو مقبول عند الله ويزيده من الخير.



وتابع عفيفي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «من تصدق بتمرة زادها الله له ونماها حتى تصبح بقيمة جبل من الحسنات».

