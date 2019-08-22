الصين تستضيف منتدى الطاقة الجديدة لقمة شرق آسيا

حضر ما يزيد على 200 موفد من قرابة 12 دولة منتدى الطاقة الجديدة لقمة شرق آسيا والذي اختتمت فعالياته اليوم (الخميس) بمدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.



وركز المنتدى الذي عقد على مدار يومين، على النهوض بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الطاقة الجديدة، ودفع الترويج لتقنيات ومنتجات الطاقة الجديدة قدما فضلا عن تطبيقها، وتوطيد التنمية المستدامة لدول المنطقة.



وفي السياق، قال روان شيانج بينج، المسؤول البارز بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية إن "العالم يواجه حاجة ملحة إلى تحول في مجال الطاقة في ظل تغير المناخ. وقد أصبح تطوير الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون توافقا بين جميع البلدان".



وفي المستقبل، تعتزم تايلاند تعزيز تطوير الطاقة الجديدة وإقامة محطة كهرباء ذكية، لتوفير كهرباء رخيصة وذات جودة بطريقة صديقة للبيئة، وفقا للدكتور هاثايثيب سينتويا، نائب عميد كلية التنمية الآسيوية للاقتصاد المجتمعي والتكنولوجيا التابعة لجامعة تشاينج ماي راجبهات التايلاندية.



وبصفتها دولة غير ساحلية وذات بنية تحتية ضعيفة، تأمل نيبال أيضا في تقوية التعاون مع الصين ودول جنوب شرق آسيا في مجال تنمية موارد الطاقة الجديدة، بحسب الدكتور سونيل بابو شريثتا، نائب رئيس الأكاديمية النيبالية للعلوم والتكنولوجيا.