محسن عادل: مصر حققت نجاحا اقتصاديا غير مسبوق.. فيديو

كشف محسن عادل، الخبير الاقتصادي، نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر.



وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بالرغم من انهيار بعض البورصات العالمية، وتراجع أسعار العملة، فإن مصر تشهد افتتاح العديد من المشروعات الاقتصادية".



وأضاف: "مصر تقول للعالم إنها تمتلك برنامج إصلاح اقتصادي ناجح، وتسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي في الخامات الوسيطة والأدوية".



وتابع: "مصر حققت تجربة نجاح اقتصادي غير مسبوقة، حيث تعد ثالث دولة عالميا من حيث ارتفاع معدل النمو"، مستكملا، "كلمة الرئيس في مؤتمر الشباب حول قواعد البيانات الإلكترونية تعد شهادة لدخول مصر المرحلة الثانية من النظام الاقتصادي العالمي".