جان يامان عن التفاف المعجبات حوله في إيطاليا: أمر لا يُصدق.. فيديو

View this post on Instagram

İtalya’daki 5. gecem ama kaldığım otelin önünde kalabalık 1 dakika bile azalmıyor, inanılmaz... 🙏🏻 2 saatten fazla sürdü, tek tek fotoğraf çektik... Sevgiler 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 💫 • It’s my fifth night in Italy but the crowd down my hotel isn’t dispersed even a minute, that’s incredible... 🙏🏻 Spent more than two hours taking photos with each one... Loves 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 💫 • Questa é la mia quinta notte in Italia peró la folla giú di fronte all’albergo in cui rimango non si disperde nemmeno un minuto, é incredlbile... 🙏🏻 C’abbiamo messo piú di due ore a fare dellle photo con ciascuno.. Con affetto 🇮🇹🇮🇹🇮🇹