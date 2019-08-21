جان يامان عن التفاف المعجبات حوله في إيطاليا: أمر لا يُصدق.. فيديو
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:27 م
سناء إسماعيلطباعة
عبر الفنان التركي جان يامان، بطل مسلسل "الطائر المبكر"، عن اندهاشه الشديد من المعجبات اللاتي تلازمن فندقه بإيطاليا وذلك رغم مرور خمسة أيام على مكوثه فيه.
ونشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهو يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره، وعلق على الفيديو قائلًا: "إنها ليلتي الخامسة في إيطاليا لكن الزحام أمام الفندق الذي نزلت به لا يقل ولو لدقيقة، إنه أمر لا يصدق، أمضيت أكثر من ساعتين في التقاط الصور مع كل شخص موجود.. كل الحب لكم".
وكانت تقارير صحفية تركية، قد كشفت عن وجود علاقة بين جان يامان وديميت أوزديمير بطلة المسلسل، طوال عرض حلقات العمل وسفرهما معًا لقضاء عطلة صيفية، ونشرت العديد من الصور التي تواجد بها النجمان بنفس الأماكن دون الظهور سويًا وذلك بسبب نفيهما وجود علاقة بينهما.
مسلسل "الطائر المبكر"، تدور قصته حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات.
ونشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهو يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره، وعلق على الفيديو قائلًا: "إنها ليلتي الخامسة في إيطاليا لكن الزحام أمام الفندق الذي نزلت به لا يقل ولو لدقيقة، إنه أمر لا يصدق، أمضيت أكثر من ساعتين في التقاط الصور مع كل شخص موجود.. كل الحب لكم".
وكانت تقارير صحفية تركية، قد كشفت عن وجود علاقة بين جان يامان وديميت أوزديمير بطلة المسلسل، طوال عرض حلقات العمل وسفرهما معًا لقضاء عطلة صيفية، ونشرت العديد من الصور التي تواجد بها النجمان بنفس الأماكن دون الظهور سويًا وذلك بسبب نفيهما وجود علاقة بينهما.
مسلسل "الطائر المبكر"، تدور قصته حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات.
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İtalya’daki 5. gecem ama kaldığım otelin önünde kalabalık 1 dakika bile azalmıyor, inanılmaz... 🙏🏻 2 saatten fazla sürdü, tek tek fotoğraf çektik... Sevgiler 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 💫 • It’s my fifth night in Italy but the crowd down my hotel isn’t dispersed even a minute, that’s incredible... 🙏🏻 Spent more than two hours taking photos with each one... Loves 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 💫 • Questa é la mia quinta notte in Italia peró la folla giú di fronte all’albergo in cui rimango non si disperde nemmeno un minuto, é incredlbile... 🙏🏻 C’abbiamo messo piú di due ore a fare dellle photo con ciascuno.. Con affetto 🇮🇹🇮🇹🇮🇹