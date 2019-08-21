تدريبات أمريكية إسرائيلية لتحرير سفينة محتجزة بمضيق هرمز (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل إجراء تدريبات أمريكية وإسرائيلية على تحرير سفينة محتجزة مع احتدام التوتر في مضيق هرمز.



وأجرت القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية تدريبات مشتركة في عرض البحر تحاكي عملية تحرير سفينة محتجزة تشبه ناقلة النفط.



ونظمت التدريبات الأسبوع الماضي، إلا أن العسكريين الإسرائيليين نشروا مقاطع الفيديو، أمس الثلاثاء.