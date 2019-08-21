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اقتصاد

الدولار يتراجع فى ظل انخفاض عوائد السندات الأمريكية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:56 ص
جريدة الدستور
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تراجع الدولار، الثلاثاء، تزامنا مع انخفاض في عوائد سندات الخزانة، وتأهُّب المستثمرين لمواقف تصب في اتجاه التيسير النقدي خلال ندوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، حيث يتوقع الكثيرون الإعلان عن إجراء ما لتهدئة المخاوف من ركود أمريكي.

وتترقب الأسواق بحذر كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول يوم الجمعة المقبل.

وتراجع الدولار 0.4% إلى 106.24 ين وهبط 0.4% أيضا أمام الفرنك السويسري إلى 0.9777 فرنك. وفقًا لرويترز.

وقال خوان بيريز، متعامل بسوق الصرف والمحلل لدى تيمبوس في واشنطن: "هناك الكثير من مؤشرات الركود، ومن المتوقع أن يتناولها باول، وأن يقول على الأرجح إننا بصدد خفض الفائدة".

وأضاف: "ما تحاول السوق استيعابه هو أن هناك مؤشرات حقيقية سبق أن حدثت قبل ركود.. في نهاية المطاف، ستواصل الملاذات الآمنة صعودها".

ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 98.166 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى ذروته في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 98.40. وبلغ المؤشر ذروته للعام 2019 عندما سجل 98.932 في مطلع الشهر.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.1102 دولار، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي استقالته، الثلاثاء، بينما شن هجوما حادا على وزير داخليته ماتيو سالفيني الذي اتهمه بإغراق الائتلاف الحاكم وتعريض الاقتصاد للخطر في سبيل مكاسب شخصية وسياسية.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.2170 دولار، وتراجع 0.1% مقابل اليورو إلى 91.20 بنس.
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