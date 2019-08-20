ترامب يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة دول السبع

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تأييده عودة روسيا إلى مجموعة السبع الصناعية الكبرى، قائلًا إنه سيكون مناسبا لروسيا أن تلتحق مجددا بمجموعة السبع لتصبح مجموعة الثماني مرة أخرى.



وقال الرئيس الأمريكي خلال لقائه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إنه سيدعم ذلك إذا ما تقدمت دولة أخرى في المجموعة باقتراح عودة روسيا إلى العضوية، التي تم تعطيلها عام 2014 بعدما حمّل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما موسكو مسؤولية الأزمة في أوكرانيا.



يأتي ذلك قبيل أيام من انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا السبت المقبل.

يُشار إلى أن عددا من دول مجموعة السبع دعوا منذ عام 2014 إلى إعادة روسيا إلى المجموعة إلا أن الولايات المتحدة، بريطانيا، وكندا، ربطت ذلك بحل الأزمة في أوكرانيا.