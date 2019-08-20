محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

حظيت الفنانة نسرين، بشهرة واسعة وهي في سن صغيرة، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المميزة في الإذاعة والتلفزيون.



وارتبطت الفنانة نسرين، في بداية حياتها وكانت وقتها صغيرة في السن ولكن زوجها توفي عنها وهي ابنة الثامنة عشر.



وارتبطت بعده، بالفنان محسن محي الدين والذي كشف عن قصة زواجه منها في حوار قديم له قائلًا: "أنا ونسرين من سن بعض، وهي دخلت الإذاعة وهي صغيرة بس بقت نجمة دخلت أنا بعدها وأتعرفنا على بعض حبتها من أول ما شوفتها أنا حبتها وهي كانت مشهورة جدًا رغم صغر سنها".



وأضاف زوجها: "فجأة نسرين، اتجوزت في السن الصغير ده، وأنا اتصدمت الحقيقة، وعدت الأيام وبعدين اتقابلنا في فيلم "علي بيه مظهر"، وبقيت قاعد في الكواليس ببصلها وأقول في سري يعني مكنتيش عارفة تستني شوية".



وتابع: "عدت الأيام وسافرت أنا فرنسا فترة بعدها جالها هي كمان شغل هناك في فرنسا وعرفت إنها موجودة وكنت عارف أنها في الوقت ده بقت أرملة جوزها توفي، وكانت هي في سن الـ 18، وما زالت حلوة وعنيها بتضوي مع الألوان اللي بتلبسها وأنا كنت برضه لس بحبها بس مكنش ينفع أتكلم معاها في حاجة".



واستطرد: "في هذا الوقت والدي كان تعبان وكان طالب مني دواء معين وكانت نسرين نازلة مصر فقابلتها واستأذنتها تأخد الدواء معها مصر وبعدين تكلم أخي يقابلها ويأخذ الدواء، ولكنها أصرت تذهب بنفسها وتعطي الدواء لوالدي، عرفت بعدها أن الزيارة أصبحت اتنين وتلاتة وبقى فيه علاقة بين نسرين ووالدي ووالدتي".



وأضاف: "فترة قصيرة وولدي توفى، أمي مكلمتش حد غير نسرين قالتلها ألحقيني.. وصلني الخبر، نزلت مصر ولسة بسلم على أمي وبحضنها لقتها بتقولي أبوك موصي قبل ما يموت أنك تتجوز نسرين، لسة بقولها فيه ايه يا ماما أنا لسة جاي انتي حتى مقولتليش أزيك، قالتلي هو قالي كده لو كنتي عايزة الواد ابنك حالة يتعدل جوزيه نسرين".