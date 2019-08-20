ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بروسيا 7% في 2018

ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا بنسبة 7٪ في عام 2018، وفقًا لتقرير نمو الصادرات الصادر عن مرفق "يامال" Yamal لتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، الذي حمل أول شحنة في ديسمبر 2017.



وأكد "يامال" أنه تم تسييل أكثر من 16 مليون طن من الغاز الطبيعي، ويمثل جميع النمو تقريبًا في صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، وأنه منذ عام 2000، تم إرسال أكثر من 80 ٪ من صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.



وأوضح تقرير "يامال" أن متوسط إنتاج المملكة العربية السعودية السنوي من النفط الخام أقل قليلًا من عام 2016، عندما وصل إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي.



ووصل إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر 2018 قبل اتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في ديسمبر 2018 لتمديد خفض الإنتاج.