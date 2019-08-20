ارتفاع أسعار الذهب جنيهين

ارتفع سعر الذهب اليوم، الثلاثاء بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 في مصر 696 جنيها للجرام.



وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب والمصوغات بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 18 سجل 596 جنيها للجرام، و عيار 21 اليوم 696 جنيها للجرام، بينما سجل عيار 24 نحو 795 جنيه للجرام، وسجل جنيه الذهب نحو 5568 جنيها.



وتشهد أسعار الذهب منذ أسبوعين حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض، بسبب البورصات العالمية، وإقبال المستثمرين على الذهب، حسب خبراء.