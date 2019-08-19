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رياضة

عامر حسين: أيمن أشرف لاعب الأهلى الوحيد الذى لن يشارك أمام الزمالك

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:51 ص
جريدة الدستور
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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف أيمن أشرف ورمضان صبحي وعمرو السولية ثلاثي الأهلي، من المشاركة في مباراة الزمالك في مسابقة كأس السوبر المحلي أمام الغريم التقليدي الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري يوم ١٨ سبتمبر بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس لموسم 2017-2018، ولم يتحدد بعد الملعب أو البلد الذي سيستضيف اللقاء.

وكان أيمن أشرف تعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة بيراميدز في دور الـ١٦ لمسابقة كأس مصر، بينما تلقى السولية ورمضان صبحي بطاقتين صفراوين، وأفادت تقارير إعلامية بإيقاف الثلاثي عن موقعة السوبر.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية مصرية: "أيمن أشرف سيتعرض للإيقاف لأنه حصل على بطاقة حمراء".

وواصل: "فيما يخص السولية ورمضان صبحي لا توجد أزمة، البطاقة الصفراء هي الأولى لهما وليست الثالثة، نحن في الوقت الحالي نتعامل كموسم جديد وموقفهما سليم وفقا للائحة".

وصرح: "اللائحة التي نعتمد عليها منذ ٢٠١٥، يتم التعامل مع فتح باب القيد للموسم الجديد، ويتم إسقاط جميع البطاقات ما دام اللاعب ليس موقوفا من قبل، وبالتالي رمضان صبحي وعمرو السولية سيلعبان مباراة الزمالك".

واختتم: "الشركة الراعية لم تخطرنا بعد بملعب ومكان مباراة كأس السوبر، ننتظر القرار النهائي".

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