ديسابر: درست الأهلى جيدا قبل المباراة

كشف الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، عن الاستراتيجية التي استخدمها لتحقيق الفوز على الأهلي في مسابقة كأس مصر.



وأقصى فريق بيراميدز نظيره الأهلي من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر، بعدما فاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، مساء السبت.



وقال ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة "بيراميدز لم يكن في مستواه المعهود خلال أولى ٣٠ دقيقة من أحداث المباراة، كنا في حاجة إلى شوط كامل من أجل الدخول في المباراة، خاصة أن اللياقة البدنية للاعبين غير مكتملة".



وواصل: "قمت بدراسة الأهلي بالشكل الأمثل قبل المباراة، تم وضع استراتيجية، واللاعبون قاموا بتنفيذ التعليمات، وسعيد بما قدموه خلال المباراة".



وأضاف: "من خلال دراسة النادي الأهلي في مبارياته السابقة وجدت أن التونسي علي معلول هو أخطر اللاعبين وبالتالي تم وضع عبده لومالا لمواجهته، وهو لاعب جديد ولم يكن في مستواه الشوط الأول، لكن بعد ذلك تألق. وأيضًا تم وضع إيريك تراوري على الطرف للحد من خطورة الأهلي".



واختتم: "نجحنا في النهاية وحققنا الفوز على فريق كبير مثل الأهلي".



وتعد هذه المرة الرابعة تواليًا التي يحقق خلالها بيراميدز الفوز على الأهلي، بعدما أقصى "المارد الأحمر" من الدور ربع النهائي للكأس الموسم الماضي، بهدف نظيف، عندما كان يحمل اسم الأسيوطي، قبل أن يفوز عليه مرتين في الدوري المصري 2-1 و1-0، بعدما غير اسمه إلى بيراميدز.